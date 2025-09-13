США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку у світі

США планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликати інші країни обмежити права на надання притулку, відповідно до посилення імміграційної політики Трампа.

Про це повідомляє Вloomberg.

Згідно із заявою Держдепартаменту США, американські представники закликатимуть шукачів притулку подавати прохання про притулок у першій країні, через яку вони проїжджають, "замість того, щоб продовжувати підтримувати безладну та хаотичну систему". Зазначається, що шукачі притулку не повинні мати права вибирати країну, до якої їм переїхати.

У Держдепі наголосили, що зловмисники та економічні мігранти давно зловживають нинішньою системою для підживлення глобальної міграційної кризи.

"Ці зловживання порушили роботу цілих регіонів, збагатили злочинні картелі та порушили суверенітет держав", — заявили у відомстві.

Майже 200 членів ООН мають власні закони щодо імміграції та притулку, і США є учасником численних міжнародних угод у цій сфері. Американська сторона закликає до координації та дотримання правил, які обмежують хаотичні переміщення шукачів притулку.

Цей крок відбувається на тлі жорсткої імміграційної політики Трампа у США, яка передбачає посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм. Раніше ці програми дозволяли сотням тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та інших країн легально жити та працювати в США протягом багатьох років.