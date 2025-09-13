На фронті протягом минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 950 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосували шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснили 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6070 дронів-камікадзе.

Війська РФ завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 093 730 військових. Минулої доби втрати росіян становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 358 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.