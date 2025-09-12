Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час свого головування в Європейському Союзі у першій половині 2026 року. Задля цього кіпрська сторона співпрацювала з Данією і Польщею.

Про це заявив посол Кіпру Михаліс Фірілас під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами дипломата, Кіпр чітко підтримує незалежність України, її територіальну цілісність, суверенітет і перспективу членства в ЄС, а також значення останнього для України.

"Вступ до Європейського Союзу забезпечує непряму безпеку: економічну, соціальну, з погляду демократичних норм і цінностей, а також свобод для громадян", — сказав Фірілас.

Він запевнив, що Кіпр зробить усе можливе під час головування для відкриття переговорів з Україною за кластерами європейського законодавства.

"Ми працюємо у тріо з іншими головуваннями, тобто з нашими польськими та данськими колегами. Ми працюємо з усіма органами Брюсселя. Ми прагнемо бачити прогрес — це спільний висновок, який об’єднує всіх цих учасників з боку ЄС", — розповів посол Кіпру.

Коментуючи процес прийняття рішень в ЄС, він підкреслив, що Кіпр вважає важливим принцип одностайності.

"Я вважаю, що це позиція багатьох малих країн. Це один із найважливіших елементів для продовження політичного процесу в Європі — без бажання тримати когось у заручниках. Водночас це певні механізми, за допомогою яких можна висловити національні інтереси", — наголосив Фірілас.

Із 1 липня Данія розпочала головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши головування у Польщі. Воно триватиме до 31 грудня 2025 року.