Сили ППО вночі знешкодили 33 російські дрони

У ніч на 12 вересня (із 22:00 11 вересня) війська РФ атакували Україну 40 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 33 російські дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, понад 20 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09;00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях", — йдеться у повідомленні.