Японія вперше зафіксувала новітній авіаносець Китаю

Сили самооборони Японії 11 вересня вперше виявили у Східнокитайському морі найбільший і найсучасніший авіаносець Китаю "Фуцзянь".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Об'єднаного штабного управління Японії.

Судно помітили приблизно за 200 км на північний захід від спірних островів Сенкаку (Дяоюйдао), його супроводжували ще три кораблі.

Речник ВМС Китаю Лен Говей заявив, що "Фуцзянь" виконує міжрегіональну місію, пройшов через Тайванську протоку та бере участь у науково-дослідних випробуваннях і навчаннях. Він додав, що місія є частиною звичайного процесу розробки авіаносця та не спрямована на якусь конкретну ціль.

Агентство зазначає, що третій авіаносець Китаю "Фуцзянь" є ключовою частиною амбіцій голови КНР Сі Цзіньпіна зі створення збройних сил "світового класу" до 2049 року.

Корабель спустили у воду в червні 2022 року, а перші ходові випробування відбулися за два роки, у травні 2024 року. Водотоннажність судна становить понад 80 тисяч тонн. Перед введенням в експлуатацію судно має пройти експлуатаційні випробування двигунів і систем озброєння.

Як пише Bloomberg, активність китайських військових у регіоні посилюється, що викликає занепокоєння в Японії, хоча Токіо прагне зберегти економічні зв'язки зі своїм сусідом і найбільшим торговим партнером.

Раніше в червні Японія заявила, що вперше спостерігала одночасне перебування двох китайських авіаносців, "Шаньдун" і "Ляонін" поблизу японських островів у Тихому океані.

У серпні 2024 року китайський військовий літак увійшов у повітряний простір Японії, що стало безпрецедентним кроком.

Водночас агентство зазначає, що економічні зв'язки між країнами, судячи з усього, трохи потеплішали після того, як на початку 2025 року Китай відновив імпорт морепродуктів з Японії. Але військова напруженість, що зберігається, була підкреслена військовим парадом, який відбувся минулого тижня в Пекіні на честь 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.