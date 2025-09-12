На фронті протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 890 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинули 147 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5960 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 092 780 військових. Минулої доби втрати росіян становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.