Посли ЄС обговорять оборону з генсеком НАТО

Посли ЄС у четвер, 11 вересня, поговорять про оборону за сніданком із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомив Суспільному посадовець уряду Данії.

Цей обмін думками планувався протягом декількох тижнів в рамках головування Данії в НАТО для прискорення роботи над зміцненням європейської оборони. А порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками 10 вересня підкреслює важливість цього порядку денного, зазначив посадовець.

За його словами, дискусія буде зосереджена на виконанні рішень, прийнятих на саміті НАТО в Гаазі та на Європейській раді в березні й червні.

“Метою є сприяння нашій роботі з підготовки неформального саміту ЄС в Копенгагені 1 жовтня і Європейської ради 23 жовтня, де глави держав і урядів обговорюватимуть наступні кроки на шляху до досягнення європейської оборонної готовності до 2030 року, в тому числі нарощування європейської оборонно-промислової бази, подолання критичних прогалин у спроможностях і розробку більшої кількості спільних проєктів”, — розповів данський посадовець.

Він додав, що безперешкодна й ефективна співпраця між НАТО і ЄС має вирішальне значення для досягнення цілей, визначених європейськими лідерами, в тому числі для посилення військової підтримки України.