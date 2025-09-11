У Мексиці 57 людей постраждали через вибух газової автоцистерни

У столиці Мексики стався потужний вибух газової автоцистерни на одній із магістралей, що спричинив масштабну пожежу та стовпи диму над південними районами міста. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 57 людей, 19 із них перебувають у тяжкому стані з опіками.

Про це пише АР.

Мер Мехіко Клара Бругада назвала вибух «надзвичайною ситуацією». За її словами, під час пожежі згоріло 18 автомобілів, але наразі підтверджених смертей немає. Усіх поранених доправили до лікарень міста.

За попередніми даними, цистерна перекинулася на шосе та вибухнула під естакадою. Відео з місця події показують людей із серйозними опіками, які чекали на допомогу посеред дороги, а також паніку та крики очевидців.

Сесар Кравіото, секретар уряду Мехіко, заявив, що пожежу повністю взято під контроль. На місці працювали пожежники та бригади медиків, які продовжували гасити полум’я.

Вибух стався на одній із головних трас, що веде з Мехіко в напрямку міста Пуебла. Дорожній рух на цій ділянці закрили до подальшого повідомлення.