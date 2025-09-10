Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік

Кабінет міністрів затвердив свою програму дій на 2025 рік і вніс документ на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами у Програмі окреслили 12 пріоритетів:

безпека й оборона,

євроінтеграція,

антикорупція,

добробут,

підтримка ветеранів,

макрофінанси й реформи,

бізнес,

освіта і наука,

медицина й спорт,

відбудова,

стабільність узимку,

культура.

"Цей документ — наш план для розв'язання ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", — сказала Свириденко.

Вона нагадала, що уряд презентував нашу програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

"Уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Мінекономіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій", — зазначила прем'єрка.