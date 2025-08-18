Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко представила проєкт Програми дій уряду, що містить 12 стратегічних ініціатив, серед яких оборона, євроінтеграція, антикорупція, реформи, відбудова і зимова стабільність.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

12 пріоритетів уряду Юлії Свириденко. Інфографіка КМУ

Оборона і безпека

Залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.

Не менш як 50% коштів на озброєння витрачається на закупівлю української зброї.

Трансформація сил оборони.

Єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба.

Масштабування внутрішнього виробництва за данською моделлю.

Запуск Defence City та розвиток інновацій.

Покращені умови служби.

"Нам також важливо, щоб не менше 30% коштів, які виділяються з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно монтувати данську модель. Плануємо, що такі проєкти будуть запущені до середини 2026 року. Потрібно, щоб підтримка наших зброярів була системною. Для цього є грантові програми”, ‒ сказала Свириденко.

Вона наголосила, що вже запущена грантова програма на підтримку виробництва вибухівки і додала, що сфера озброєння потребує спеціальної підтримки держави.

"Ми будемо просити народних депутатів підтримати ці ініціативи. І, сподіваюся, що цей законопроєкт буде реалізований в найближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління і до кінця 26 року корпусна структура, вона має запрацювати повноцінно", ‒ сказала прем'єрка.

За словами Свириденко, потрібно оновити контракти з військовослужбовцями: "З кращими умовами і з додатковою мотивацією".

Євроінтеграція

За словами прем'єрки, йдеться про прискорення євроінтеграції та підготовка до переговорів про повноцінний вступ до ЄС.

Готовність відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ до ЄС

Розширення міжнародної економічної інтеграції

Запуск е-Суду, е-Акцизу, онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, ЦНАП 2.0.

"Ми рухаємося до ЄС через реформи, через відкриття ринків та інтеграцію в Європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Єврокомісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства до права ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами", — сказала Свириденко.

Антикорупція

Прозорість системи через цифровізацію:

Запуск е-Суд та е-Акциз;

Підвищення якості адмінпослуг через ЦНАП 2.0;

Впровадження онлайн-моніторингу ліцензування грального бізнесу;

Оновлення Митного кодексу.

"Ми прагнемо встановити прозору, швидку та безпечну взаємодію держави з громадянином і бізнесом. Для цього впроваджуємо дорожні карти з ЄС та запускаємо новий Митний кодекс. Також додаємо нові цифрові сервіси – е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які знижують корупцію та підвищують ефективність взаємодії з державою", — сказала Свириденко.

Добробут

Підтримка соціально незахищених людей та розвиток прифронтових територій:

Програма компенсації за втрачене житло для ВПО;

Акумулювання 25 млрд грн у 2025 та понад 50 млрд грн у 2026 на ключові потреби громад;

Запровадження комплексної програми підтримки прифронтових регіонів;

Індексація та розвиток соціальних і пенсійних програм.

"Наша мета як уряду, як влади — це підвищення добробуту українців. Нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, щоб підвищити базову пенсію і збільшити справедливість у виплатах", — сказала Свириденко.

За її словами, 180 тисяч сімей мають отримати підвищену допомогу при народженні дитини. Програма єЯсла та єСадок охопить 100 тисяч родин із дітьми до трьох років по всій країні.

Ветеранська політика

Надання комплексної підтримки захисникам і захисницям:

Масштабування мережі центрів для ветеранів;

Покращення реабілітаційних послуг та фінансової підтримки;

Запуск зручних сервісів у "Дії" для військових та ветеранів.

Макрофінанси та реформи

Забезпечуємо стабільність бюджету та проводимо системні зміни у фінансовій сфері

Забезпечення $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026–2027 роки;

Здійснення аудиту видатків та детінізація економіки;

Забезпечення нових програм фінансування від міжнародних партнерів;

Виконання зобов’язань за програмами підтримки.

За словами Свириденко, завдання уряду — знайти 37,4 млрд грн макрофінансової допомоги на наступні два роки. Наприкінці серпня очікують на місію МВФ.

Прем'єрка також наголосила на важливості боротьби з тіньовою економікою.

"Це завдання стоїть не тільки перед урядом, а й перед іншими органами. І це те джерело, яке може нам дати додаткові надходження, такі необхідні нашій державі для реалізації всіх інших політик", — сказала прем'єрка.

Як повідомив на презентації міністр фінансів Сергій Марченко, Україна потребує $45 млрд зовнішнього фінансування, з урахуванням дефіциту бюджету та видатків з погашення зовнішніх боргів.

"На 2026 рік ми очікуємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, що становить 45 мільярдів доларів. На сьогодні ця потреба повністю не покрита, ми ведемо переговори з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом із МВФ, нашими ключовими союзниками ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Бізнес

Мораторій на перевірки бізнесу на 5 років,

Прискорена приватизація,

Стимули для виробництва в Україні,

Залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення,

Відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).

"Нам дуже важливо, щоб бізнес не відчував тиску, власне, тому і було оголошено про мораторій на перевірки правоохоронних органів. Нам потрібно ще більше дерегуляції, і ми тут дуже відкриті в частині ваших запитів і пропозицій", — сказала Свириденко.

За словами очільниці уряду, підприємці можуть подавати свої пропозиції секторально.

"Ми збираємо і акумулюємо ініціативи, і зараз готуємо закон, який будемо подавати в парламент на наступну сесію. Йдеться про скасування застарілих або надмірних регуляцій, щоб дати можливість бізнесу працювати вільно і спокійно", – сказала вона.

Здоров’я та спорт

Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань.

Медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення й умови роботи, зокрема в селах та на територіях, де тривають бойові дії.

Європейська модель спорту.

Спортивна наука.

Молодіжна політика.

Утвердження ідентичності.

Свириденко анонсувала підвищення зарплати лікарям первинної та екстреної медицини до 35 тис. грн. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі працюватимуть в прифронтових регіонах або в сільській місцевості, збільшать одноразову допомогу в 13 разів – до 200 тис. грн.

Також, за її словами, медики матимуть можливість отримати службове житло.

Прем'єрка також заявила, що раз на рік громадяни віком від 40 років зможуть зробити безоплатну діагностику стану здоров'я.

Освіта та наука

Реформа оплати праці педагогів.

Безоплатне шкільне харчування.

Технології для онлайн та дистанційна освіта.

Реформа професійної освіти та фінансування науки.

Відбудова

Створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України.

Великі інфраструктурні проєкти, відновлення житла, логістики та інфраструктури, проєкт "Комплексне відновлення", звʼязок із регіонами та кожною громадою.

Реформа управління публічними інвестиціями (PIM) і Єдиний проєктний портфель (SPP).

Спеціальні програми для повернення українців – житло, робота та соціальна підтримка.

Запуск множинного громадянства.

Культура

Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті.

Створення цифрових копій пам'яток культури та музейних експонатів.

Стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури.

Зимова стабільність

Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів.

Енергетична та фізична безпека громадян і бізнесу.

Гарантувати безперебійне енергопостачання для громадян і бізнесу протягом опалювального сезону 2025/2026.

Стійкість цифрової інфраструктури.

За словами Свириденко, Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу у підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів або 35% планують імпортувати.

Також планується до кінця року збудувати додаткові 350 МВт потужностей електрогенерації.

Прем'єрка закликала "експертів, громадськість і всіх небайдужих" долучитися до обговорення проєкту та поділитися пропозиціями, щоб допомогти "удосконалити цей план".

"Протягом тижня ми збираємо пропозиції, після чого плануємо затвердити пріоритети на засіданні уряду та направити документ до Верховної Ради", — зазначила вона.