У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовані атаки по Україні, у відповідь Польща посилила заходи безпеки в повітряному просторі.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки польського неба запроваджені всі необхідні процедури.

У повітрі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності.

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо у прикордонних районах, прилеглих до зони обстрілів.

Сили та засоби, підпорядковані Оперативному командуванню, залишаються у повній готовності до негайної реакції на можливі загрози.