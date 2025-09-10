Опитування: рейтинг схвалення Трампа становить 42%

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа становить 42%.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, яке завершилося у вівторок.

При цьому 56% респондентів висловили невдоволення його діяльністю на посаді.

Найвищі оцінки Трамп отримав за боротьбу зі злочинністю (43%) та політику в сфері імміграції (42%). Натомість економічна політика президента викликає більше критики: лише 36% американців схвалюють його дії в цій сфері, а підтримка за питання вартості життя ще нижча — 30%.

Опитування проводилося протягом п’яти днів серед 1 084 дорослих американців і має похибку близько трьох відсоткових пунктів.

Зазначається, що в останні тижні Трамп відправив федеральних агентів і військових до Лос-Анджелеса та Вашингтона для посилення контролю за мігрантами та правопорядком. Адміністрація також оголосила про нову хвилю депортацій в Іллінойсі та намір залучити Національну гвардію до Чикаго.

Водночас дані Міністерства праці США свідчать, що економіка країни створила майже на 911 тисяч робочих місць менше за рік, ніж вважалося раніше, що вказує на уповільнення зростання ще до підвищення імпортних податків адміністрацією Трампа.