У Білорусі в колонії помер політв’язень Андрій Піднебенний: що про нього відомо

У Білорусі у Могилівській колонії №15 помер політв’язень Андрій Піднебенний, який відбував там 16-річний термін ув’язнення.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на його матір, Валентину Піднебенну.

"3 вересня не стало мого улюбленого синочка. Мої золоті онучки залишилися без батька. Тішить одне, що більше ніхто не зможе ні фізично, ні психологічно знущатися над моїм сином", — написала у фейсбуці Валентина Піднебенна.

За даними видання, причиною смерті Андрія стала задуха. У нього залишились дружина та двоє маленьких дітей.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що чоловік провів за ґратами майже чотири роки та став дев’ятим політв’язнем, який помер, перебуваючи під вартою.

Що відомо про Андрія Піднебенного

Як пише білоруська служба "Радіо Свобода", Піднебенний мав російське громадянство, проте з шести років жив у Білорусі. Він навчався у Гомельському державному університеті транспорту, а згодом перевівся до Харківського автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ). Працював індивідуальним підприємцем.

Андрій почав брати участь у громадському житті з 2019 року, виступаючи проти щільної забудови свого району, тоді він збирав підписи та розповсюджував листівки.

На виборах 2020 року він виступав як спостерігач. Обурений фальсифікаціями, Піднебенний писав скарги на голову комісії до прокуратури та брав участь в акціях протесту.

Затримали Андрія у листопаді 2021 року. Його звинувачували в підпалі автомобіля начальника департаменту виконання покарань, проколюванні коліс у 39 тролейбусах, а також створенні та адмініструванні Telegram-каналу й чату, які були визнані екстремістськими. Чоловіка засудили до 15 років колонії суворого режиму.

У 2022 року КДБ внесло політв'язня до "списку осіб, причетних до терористичної діяльності".

У 2023 році Піднебенного звинувати ще за 4 статтями, зокрема за сприяння екстремістській діяльності, образу глави Білорусі Олександра Лукашенка та розпалюванні соціальної ворожнечі. У результаті до 15 років позбавлення волі йому дали ще рік і вісім місяців колонії суворого режиму.