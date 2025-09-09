КАБМІН ЗСЕРЕДИНИ після удару РАКЕТОЮ РФ. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Команда Суспільного бачила який вигляд має Кабмін після атаки ракетою РФ 7 вересня.

Як розповіли в ДСНС, вогонь швидко поширився через вік споруди та значну кількість дерев’яних конструкцій, існувала загроза, що він охопить усю покрівлю.

Для ліквідації займання рятувальники сформували спеціальні групи, які піднялися на 10-й поверх у захисних апаратах, також була залучена пожежна авіація.

Пожежу вдалося оперативно локалізувати, а згодом і повністю ліквідувати. Наразі рятувальники займаються розбиранням нестабільних конструкцій, прибиранням пошкоджених елементів та стабілізацією будівлі.

За попередніми оцінками, вогнем пошкоджено близько 800–900 м² площі. Остаточні цифри стануть відомі після проведення замірів. Не виключено, що площа пошкоджень збільшиться, адже вогонь міг поширитися у дерев’яних пустотах перекриттів та міжповерхових конструкцій.