Фінляндія скликає спеціальне засідання ОБСЄ на запит України

9 вересня о 11:00 за Києвом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Його скликає Фінляндія, яка наразі головує в організації, на запит України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Засідання стане реакцією на масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед мирного населення та руйнувань. Сибіга наголосив, що звірства РФ не залишаться безкарними, а лише жорсткий і послідовний тиск, зокрема санкційний, може змусити Москву відмовитися від імітації дипломатії та долучитися до реальних зусиль щодо припинення агресії.

Міністр подякував чинній голові ОБСЄ й міністерці закордонних справ Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та оперативну реакцію.

Постійна рада ОБСЄ (Permanent Council) є основним політичним органом організації, який збирається щотижня у Відні. Вона може скликатися: