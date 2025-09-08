Україна та Єврокомісія розпочали скрінінг законодавства України за переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Це останній кластер про переговори, за яким Єврокомісія аналізує законодавство України.

Про це повідомляє віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції Тарас Качка.

Скрінінг розпочався 8 вересня, повідомив Тарас Качка.

"Для нас очевидно, що аграрна політика є однією з найважливіших у переговорах. Українська аграрна політика протягом багатьох років трансформується, оновлюючи та модернізуючи свої практики, що дозволяє нам активно наближатися до спільної аграрної політики ЄС. Для нас ця сесія скринінгу – не початок, а підсумок багаторічної співпраці з Євросоюзом. Сьогодні маємо можливість закласти фундамент для подальшої інтеграції українського агросектору до спільної політики ЄС", — наголосив Тарас Качка.

Віцепремʼєр-міністр наголосив, що скрінінг українського законодавства у кластері щодо сільського господарства — це "чутлива тема".

"Сьогодні говоримо про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування. За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими", — повідомив Тарас Качка.

Віцепремʼєр висловив сподівання, що інтеграція України до ЄС, а також інтеграція ринків сільського господарства зробить як Україну, так і Євросоюз "найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі".

Відомо, що Україна вже повністю підготувала все необхідне для відкриття переговорів за трьома кластерами — Перший — "Основи процесу вступу до ЄС", Другий — "Внутрішній ринок" та Шостий — "Зовнішні відносини".

Також відомо, що завершений скринінг за Кластером 3 — "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". У липні 2025 року Україна та Єврокомісія завершили скрінінг українського законодавства за кластером "Зелений порядок денний та стале зʼєднання".