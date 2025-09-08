Стало відомо, коли відбудеться наступний саміт лідерів ЄС

Наступний саміт голів держав та урядів Європейського союзу (ЄС) у форматі Євроради відбудеться у Брюсселі 23 та 24 жовтня 2025 року.
Про це йдеться у повідомленні Євроради.
"Засідання Європейської Ради відбудеться 23 та 24 жовтня 2025 року в будівлі Europa у Брюсселі", — йдеться у повідомленні.
Порядок денний саміту поки що невідомий.
Попередній саміт Євроради відбувся 26-27 червня. Учасники не змогли одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання 26 червня. Документ підтримали 26 із 27 країн-членів ЄС.