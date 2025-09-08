США оновили правила оформлення неімміграційних віз: що змінилося для українців

США оновили правила отримання неімміграційних віз . Відтепер іноземці повинні подавати документи лише в країні їхнього громадянства або постійного проживання.

Про це повідомляє Бюро консульських справ Державного департаменту США.

"Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання", — йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в країнах, де США не надають таких послуг, як, наприклад, в Україні через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених посольств або консульств США в інших країнах. Для українців такими пунктами є Варшава та Краків.

Перелік країн, у яких іноземні громадяни можуть подавати заявки для отримання неімміграційних віз. Travel.State.Gov

Зазначається, що наявні записи на співбесіди скасовувати не будуть.

У Держдепартаменті також повідомили, що час очікування на розгляд і виготовлення віз у таких випадках збільшиться. Крім того, іноземці повинні обов’язково підтвердити проживання у країні, де подають заявку.

Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу. Винятки можуть бути зроблені й для працівників гуманітарних організацій або надзвичайних ситуацій, а також з міркувань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що американська влада стягуватиме заставу до 15 тисяч доларів із претендентів на туристичні та бізнес-візи з деяких країн, щоб гарантувати їхній від'їзд із США до закінчення терміну дії їхніх віз.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня 2025 року він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня 2025 року у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.

4 червня 2025 року президент Трамп підписав указ, який забороняє в'їзд до Штатів громадянам 12 країн через загрозу безпеці. Також складений перелік держав з частковим обмеженням. До списку увійшли деякі країни Африки, Близького сходу та Латинської Америки.