ОПЕК+ збільшать видобуток нафти з жовтня

Країни ОПЕК + планують з жовтня 2025 року збільшити видобуток нафти заради посилення присутності на ринку нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Країни ОПЕК+ ще у квітні 2025 року змінили стратегію видобутку нафти та збільшили квоти видобутку до 2,5 мільйонів барелів нафти на добу. Метою збільшення видобутку нафти стало збільшення присутності цих країн на ринку та зниження ціни на нафту.

Та ціна на нафту тримається близько 66 доларів з початку 2025 року через санкції країн Європи та США проти Росії та Ірану. Також попит на нафту станом на вересень 2025 року невисокий.

Іракський делегат в ОПЕК Мохаммед аль-Наджджар заявив журналістам, що очікуване зростання становитиме 130-140 тис. барелів на добу, передає Reuters. Два інших джерела видання зазначили, що попередньої домовленості досягнуто про збільшення щонайменше на 135 тис. барелів, а третє джерело додало, що приріст може бути більшим — у межах 200-350 тис. барелів.

Зростання видобутку нафти країнами ОПЕК+ відстає від заявлених планів, оскільки більшість учасників працює майже на повну потужність. Тільки Саудівська Аравія та ОАЕ реально здатні додати значні обсяги.

Ціна на нафту станом на 7 вересня тримається на рівні 65 доларів за барель нафти марки Brent. Нафта марки Urals, яку видобувають у Росії, коштує близько 62 доларів за барель.