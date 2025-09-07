Папа канонізував італійського підлітка-міленіала

Папа Римський Лев XIV проголосив святими Католицької церкви юнака, який жив на початку XX століття П'єра Джорджо Фрассаті та підлітка-мілленіала Карло Акутіса.

Як повідомляє Vatican News урочистий акт канонізації відбувся на площі Святого Петра у Ватикані.

"...Ми проголошуємо і визначаємо блаженних П'єра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса святими і вносимо їх до Лику святих, постановляючи, щоб вони побожно шанувалися серед святих у всій Церкві", – оголосив понтифік.

У богослужінні взяла участь офіційна делегація країни, з якої походять нові святі, а цього разу – це Італія, представництво якої очолив Президент Серджіо Маттарелла.

Як пише AP, до меси просто неба на площі Святого Петра долучилися десятки тисяч людей, серед них — 36 кардиналів, 270 єпископів та сотні священників. Паломники з усього світу ночували на вулицях біля площі, шикуючись у чергу, щоб потрапити на церемонію. Серед присутніх багато міленіалів та пар з маленькими дітьми.

Карло Акутіс перший міленіал, якого канонізувала Католицька церква. Він народився у 1991 році в Лондоні в заможній, але не особливо релігійній католицькій родині. Невдовзі після його народження родина повернулася до Мілана, де Карло зацікавився релігією.

Хлопець також цікавився інформатикою та ще в юності читав книги з програмування рівня коледжу. Карло отримав прізвисько "Божий інфлюенсер" завдяки своєму багатомовному сайту, що документував так звані євхаристійні чудеса, визнані церквою. Проєкт він запустив у той час, коли розробка таких сайтів була прерогативою професіоналів.

Хлопець помер ще у 2006 році, коли йому було 15 років, від лейкемії. Його поховали у муніципалітеті Ассізі. Тіло підлітка помістили у скляну гробницю, одягнене в джинси, кросівки Nike та светр. Протягом років після його смерті молоді католики приїжджали до Ассізі, аби побачити його. А частини серця підлітка возили світом як реліквії.

АР зазначає, що популярність Акутіса значною мірою зумовлена кампанією Ватикану, спрямованою на те, щоб дати наступному поколінню вірян "святого по сусідству", який був звичайним, але зробив надзвичайні речі в житті.

Після того, як Карло помер і був похований в італійському місті Ассізі, католицька церква визнала два випадки раптового одужання людей після молитов йому, пише CBS News.

У 2020 році церква визнала його перше диво, пов'язане з бразильським хлопчиком, який, імовірно, зцілився від вродженого дефекту підшлункової залози після того, як його мати помолилася Акутісу.

Друге диво стосувалося жінки з Коста-Ріки, яка у 2022 році молилася біля могили Акутіса в Ассізі, Італія, після того, як її донька впала з велосипеда й дістала важку травму голови, і лікарі сказали, що вона навряд чи виживе.

Разом з Карло канонізували П'єра Джорджо Фрассаті. Він помер ще у 1925 році від поліомієліту у віці 24 років. Чоловік був відомий своєю допомогою іншим, а під час його похорону вулиці міста Турин були заповнені тисячами скорботних. Справа канонізації Фрассаті розпочалася в 1932 році після того, як туринці кілька разів зверталися з таким проханням. Папа Іван Павло II беатифікував Фрассаті в травні 1990 року.

Церемонії проголошення святими Фрассаті і Акутіса були заплановані на початок 2025 року, але були відкладені після смерті Папи Франциска у квітні. Франциск палко просував справу про канонізацію Акутіса, переконаний, що церкві потрібна така людина, як він, щоб залучити молодих католиків до віри, одночасно звертаючи увагу на можливості та небезпеки цифрової епохи.