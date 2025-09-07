Причиною аварії фунікулера у Лісабоні міг стати обірваний трос

У попередньому звіті про розслідування аварії фунікулера у столиці Португалії Лісабоні йдеться про те, що причиною міг стати розрив троса між двома вагонами фунікулера.

Про це повідомляє Assosiated Press з посиланням на звіт.

У звіті йдеться про те, що два вагони фунікулера втратили баланс, після того, як фунікулер проїхав 6 метрів. Водій застосував ручне гальмо у спробі зупинити рух, та ці дії не вплинули на зупинку чи зниження швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорюватися вниз по схилу.

Фунікулер кріпиться сталевими тросами. Вагон, що спускається, допомагає своєю вагою підтягувати інший. Він може перевозити понад 40 людей, як сидячих, так і стоячих. Точна кількість пасажирів у кожному вагоні на момент аварії ще не визначена.

Фунікулер, який потрапив у аварію, використовувався з 1914 року.

3 вересня у столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Через аварію 17 людей загинуло та 21 — постраждали. Серед загиблих був українець був 1971 року народження.