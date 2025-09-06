В Ірані стратили ще одного чоловіка, який брав участь у протестах за права жінок

В Ірані в суботу, 6 вересня, стратили чоловіка, обвинуваченого у вбивстві співробітника служби безпеки під час заворушень, спричинених смертю Махси Аміні у 2022 році. Правозахисні групи стверджують, що влада часто покладається на зізнання, отримані під тортурами, щоб засудити протестувальників.

Про нову страту повідомляє вебсайт судової влади Mizan, передає Reuters.

У заяві на сайті Mizan стверджується, що Мехран Баграмян нібито був серед нападників на автомобіль сил безпеки в районі Семіром провінції Ісфахан, що призвело до загибелі офіцера Мохсена Резая у грудні 2022 року. Кілька інших людей тоді отримали поранення, додається у повідомленні.

Правозахисні групи заявили, що брата Баграмяна, Фазеля, також засудили до смертної кари за тими ж звинуваченнями. Їхнього брата Морада Баграмяна вбили сили безпеки під час протестів 2022 року.

Після страти Мехрана Баграмяна кількість страчених через участь у протестах людей зросла щонайменше до десяти, пише Reuters.

Amnesty International стверджує, що зізнання, отримані шляхом побиття, тривалого одиночного ув'язнення та погроз на адресу затриманих та їхніх сімей, регулярно використовуються як докази в суді.

Протести в Ірані спалахнули в середині вересня 2022 року після того, як 22-річна Аміні померла після арешту та побиття співробітниками так званої поліції моралі за нібито порушення закону про хіджаб.

Її смерть спричинила загальнонаціональні демонстрації під гаслом “Жінка, життя, свобода”.