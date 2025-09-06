"Це косплей на правосуддя": чотирьох українських військових засудили в Москві

Московський суд 3 вересня засудив чотирьох українських військовополонених. Їх звинувачують у скоєнні терактів на території Росії, зокрема, у вересні 2023 року — у нападі на військовий аеродром Шайковка в Калузькій області.

Про це повідомляє Медіазона. На лаві підсудних опинилися:

підполковник Андрій Антоненко — засудили до 28 років позбавлення волі, з яких перші 5 років він проведе у в’язниці, а решту — в колонії суворого режиму;

капітан Андрій Куліш — засудили до 26 років позбавлення волі;

сержант Олексій Мазуренко — засудили до 26 років позбавлення волі;

молодший лейтенант Денис Ткаченко — засудили до 27 років позбавлення волі.

У коментарі для ТАСС захист військових повідомив, що буде оскаржувати рішення суду.

За версією слідства, вони нібито мінували залізниці, лінії електропередач та нафтосховища в глибині території Росії. Окрім того, в серпні 2023 року чоловіки, як кажуть слідчі, здійснили операцію: розмістили безпілотники неподалік військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області, де базуються бомбардувальники далекої авіації.

Загалом українцям інкримінують по два скоєні теракти та по три епізоди підготовки до терактів, а також низку менш тяжких звинувачень — від незаконного перетину кордону до зберігання вибухівки.

13 серпня прокурор Борис Локтіонов попросив призначити кожному з них по 30 років ув’язнення у колонії суворого режиму.

У своїх останніх словах українські військові наголосили, що захищали свою країну, виконували накази командирів, а від їхніх диверсій не постраждав жоден росіянин — ні цивільний, ні військовослужбовець.

"Я не вважаю себе терористом і не погоджуюся з тими обвинуваченнями, які висунуті проти мене. Я не знаю, як складеться моя подальша доля та життя, але маю глибоке особисте відчуття, що це радше якийсь косплей на правосуддя. Але, можливо, з часом усе зміниться, коли відносини двох країн, двох народів нормалізуються", — сказав Антоненко.

Коли суддя його перебив, Антоненко процитував рядки з вірша українського поета Павла Тичини "Я утверждаюсь". На неодноразові запитання судді про зміст твору він відповів: "Про глибоку любов до своєї країни".

Що відомо про операцію ГУР, яка згадувалася на суді

У серпні 2023 року розвідувальна група ГУР здійснила рейд углиб території Росії, подолавши понад 600 кілометрів пішки. У ході операції знищений бомбардувальник ТУ-22М3 та пошкоджено ще два літаки. Головне управління розвідки МО України розкрило подробиці операції. До складу входив Олег Бабій. У суді про нього згадав Андрій Антоненко.

За даними ГУР, результати спецоперації завдали РФ значних економічних збитків, спричинили паніку серед військових і цивільного населення, також це серйозно вдарило по репутації "непереможності" російської армії.

Під час повернення до України група потрапила в засідку. Прикриваючи відхід побратимів, Олег Бабій прийняв бій і загинув 30 серпня 2023 року. За цей подвиг його посмертно нагородили орденом "Золота зірка". На фасаді школи №49 у Львові йому встановили меморіальну дошку.