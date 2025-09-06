Єврокомісія оштрафувала Google за порушення правил конкуренції

Європейська комісія визнала, що Google зловживав домінуючим становищем на ринку рекламних онлайн-послуг, надаючи перевагу власним продуктам, і наклала штраф у майже 3 мільярди євро.

Про це повідомляє Європейська Комісія.

За даними ЄК, Google порушив статтю 102 Договору про функціонування ЄС, надаючи перевагу власному маркетплейсу Ad Exchange (AdX) перед конкурентами. Компанія одночасно виступає рекламодавцем, посередником і власником платформ для розміщення реклами, що створює конфлікт інтересів та підвищує витрати для споживачів.

Google уже назвав рішення "хибним" і має намір подати апеляцію. Компанія повинна протягом 60 днів повідомити Єврокомісію про зміни в бізнес-моделі, щоб відповідати антимонопольним нормам ЄС.

Рішення Брюсселя викликало критику президента США Дональда Трампа. У своїй соціальній мережі Truth Social він назвав штраф "несправедливим" і заявив про можливі заходи у відповідь, включно з митами, для захисту американських компаній, згадавши також Apple, яку неодноразово штрафували в ЄС.