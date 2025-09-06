Світлана тримає корів більш як 30 років, зараз у неї чотири — породисті, які були виведені в Англії та Швеції. Продати та вивезти худобу не виходить, тому залишається у прифронтовому селі Мирове Білозерської громади, що на Донеччині. На м'ясо різати корів не збирається.

Село Мирове розташоване за два кілометри від Білозерського. Там, за даними військової адміністрації, залишаються 22 людини. Лінія фронту наразі звідси за 12 кілометрів.

Світлана розповідає: корів не можуть вивезти та продати, тож з сестрою не їдуть з села.

"Ніхто не захотів вивозити, сюди заїжджати. На м'ясо шкода віддавати, породисті і телитися їм цього місяця, у вересні. Хоч би телят не скинули від вибухів. Уночі страшно, звісно. І "Шахеди" літають, і ракети пролітають. Страшно", — каже жінка.

Як рятує корів від обстрілів Світлана розповіла редакції Суспільне Донбас.