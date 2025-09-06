На фронті протягом минулої доби відбулось 184 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 960 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1087180 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 вересня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував 6 ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе", — розповіли там.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 артилерійські засоби, 1 радіолокаційну станцію, 5 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління російського війська.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 8 атак росіян. Крім цього там противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинувши 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби напрямку відбулося 7 бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку росіяни атакували поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби там відбулося 12 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки російського війська поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів атакували у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 атак армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку противник 3 рази атакував позиції ЗСУ у районах Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби армія РФ 3 рази марно намагалась наблизитися до укріплень Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено.

Загалом за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 960 осіб. Сили оборони України також знешкодили 2 танки, 39 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки противника.