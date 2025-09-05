Норвезька Рада у справах біженців (NRC) в Україні анонсувала відкриття реєстрації на отримання грошової допомоги.

Відповідне оголошення розмістили на сайті організації.

Прийом заявок розпочнеться 9 вересня о 12:00 та триватиме протягом 10 днів до 18 вересня 17:00.

На виплати можуть претендувати люди, які:

Проживають на території бойових дій.

Були змушені покинути свій дім через війну.

Повернулися до звільнених територій.

"Серед вищезазначених категорій, кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомагає визначити, хто потребує підтримки найбільше, і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів. На жаль, ресурси NRC обмежені, тому ми не можемо надати допомогу всім, хто її потребує", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги становить 10 800 грн на одну людину, але не більше 5 осіб на одне домогосподарство. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років.

Важливо: подати заявку можуть лише ті, хто зараз перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC раніше, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж пів року тому, можуть бути виключені з розгляду.

Подати заявку можна буде на офіційному сайті NRC після початку реєстрації.