ФБР проводить розслідування щодо колишнього радника Трампа

Колишній радник президента США Дональда Трампа, Джон Болтон опинився під федеральним розслідуванням через підозру в незаконному зберіганні або передачі секретної інформації.

Про це пише агентство Reuters.

За даними судових документів, 25 серпня 2025 року ФБР провело обшук у будинку Болтона в штаті Меріленд, під час якого вилучили два мобільні телефони, документи в папках з написами "Trump I-IV" та зошит під назвою "statements and reflections to Allied Strikes".

Обшук був санкціонований суддею у рамках розслідування можливих порушень Закону про шпигунство, який криміналізує несанкціоноване зберігання або передачу інформації, що стосується національної безпеки США.

Адвокат Болтона, Аббе Лоуелл, заперечує будь-які порушення, стверджуючи, що вилучені матеріали є звичайними записами з 40-річної кар'єри Болтона на державній службі. Він додав, що "ретельний перегляд покаже, що нічого неналежного не зберігалося або не було утримано послом Болтоном".

Розслідування триває, і наразі Болтону не висунуто офіційних звинувачень. Раніше Болтон служив послом США в ООН та радником з національної безпеки в адміністрації Трампа, але згодом став його критиком, публічно виступаючи проти політики президента.

Це розслідування привертає увагу на тлі дій Міністерства юстиції США, яке під керівництвом Трампа проводить розслідування щодо його опонентів після обіцянок президента під час передвиборчої кампанії 2024 року.