NBC News: Байден переніс операцію з раку шкіри

Колишній президент Джо Байден нещодавно переніс операцію з видалення ракових клітин зі шкіри. Нині він на реабілітації.

Про це повідомив його речник NBC News 4 вересня.

Особистий офіс Джо Байдена повідомив, що йому провели операцію Мооса — процедуру, яку застосовують для лікування поширених форм раку шкіри. Під час такого втручання поступово видаляють уражені тканини, доки не залишиться ракових клітин.

Коли саме відбулася операція — невідомо. Наприкінці минулого місяця Байдена сфотографували після відвідування церкви у Грінвіллі (штат Делавер) із помітним шрамом на голові.

82-річний Байден уже мав подібні втручання під час свого президентства. У 2023 році під час планового огляду йому видалили ракове ураження шкіри на грудній клітці. Лікар президента Кевін О’Коннор тоді повідомив, що ураження виявили як базальноклітинну карциному — один із найпоширеніших видів раку шкіри, який також лікують операцією Мооса. Тоді всю пухлину успішно видалили без додаткового лікування.

У тому ж 2023 році аналогічні новоутворення шкіри видаляли і першій леді Джилл Байден — одне над оком, інше на грудях.

Здоров’я Байдена викликало підвищену увагу після невдалого виступу на дебатах у червні 2024 року. Уже за кілька тижнів він оголосив, що не братиме участі у президентських виборах.

Що відомо про рак у Джо Байдена

18 травня 2025 року речник 46-го президента США Джо Байдена повідомив, що політику діагностували агресивну форму раку простати. Проте, як стверджується, хвороба виявилась "чутливою" до гормональної терапії, що дозволяє ефективно її контролювати.

Дізнавшись про це чинний американський президент Дональд Трамп побажав своєму попереднику швидшого одужання.

19 травня 2025 року син американського президента Дональд Трамп-молодший відреагував на новини про те, що в ексглави США Джо Байдена діагностували рак простати та запитав, як його дружина — докторка Джилл Байден — могла не помітити рак у чоловіка. От тільки колишня перша леді є докторкою педагогічних наук.

Звинувачення у замовчувані

Чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що "хтось приховує факти" щодо діагнозу раку простати в Джо Байдена. Він припустив, що Байден або його медична команда намагалися приховати його хворобу та зниження когнітивних функцій під час перебування на посаді, пише британська газета The Telegraph.

Він також припустив, що лікар, який проводив медичний огляд Байдена у центрі Волтера Ріда під час його перебування на посаді, пропустив рак або був неправдивий, і поставив під сумнів розумові здібності Байдена.

У експрезидента Байдена заперечили замовчування діагнозу раку. Речник Байдена Кріс Мігер повідомив, що останній відомий тест Байдена на рівень антигену (PSA), що є стандартом для виявлення раку простати, провели ще у 2014 році і з того часу не повторювали аж до 2025 року.