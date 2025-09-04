У Берліні BMW врізався в групу дітей і вихователів: є постраждалі

У Берліні в районі Веддінг автомобіль BMW врізався в групу людей, серед яких були діти. За попередніми даними, постраждали кілька дітей та вихователь.

Про це повідомляє BILD.

Інцидент стався близько 13:10. На той момент поруч перебували організовані групи дітей із вихователями. Автомобіль в'їхав у групу дітей віком від семи до восьми років. Троє з 15 дітей отримали легкі травми, одна вихователька отримала серйозні травми. Їх доставили до сусідньої лікарні.

На місце аварії прибули рятувальники та поліція. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, кількість постраждалих уточнюється.

За даними Bild, на момент аварії в районі перебувало багато груп дітей. Видання зазначає, що літні шкільні канікули в Берліні закінчуються лише наступного тижня, а сонячна та тепла погода "ідеально підходить для прогулянки".