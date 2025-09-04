На сайті президента з’явилася петиція з проханням надати колишньому голові Верховної ради Андрію Парубію звання Героя України (посмертно).

Вона опублікована на сайті електронних петицій.

Її автор Дмитро Лавранюк зазначив, що Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Україні, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей.

Також політик, як вказано в петиції, зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму і зіграв ключову роль у гарантуванні безпеки Майдану під час Революції гідності 2013–2014 років.

"Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України", — йдеться у петиції.

Станом 15:00 4 вересня петиція набрала понад 3,4 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту.

30 серпня політика застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".