Повітряні сили: ППО знешкодила 84 дрони, є влучання на 17 локаціях
Повітряні сили: ППО знешкодила 84 дрони, є влучання на 17 локаціях

Олена Богданьок
Українські військовослужбовці мобільної групи ППО в Чернігівській області, Україна, 13 серпня 2025 року. Getty Images/Dan Bashakov/Global Images Ukraine

У ніч проти 4 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 84 зі 112 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 4 вересня.

За даними Повітряних сил, у ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) військо РФ атакувало 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

