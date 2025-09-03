Чехія надаватиме Україні на відновлення 40 млн євро щорічно до 2030 року

Уряд Чехії прийняв рішення передавати Україні один мільярд чеських крон (близько 40 мільйонів євро) щорічно на потреби відновлення. Програма діятиме до 2030 року.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі X.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що з 2023 року Чехія вже виділяла близько 500 мільйонів крон на рік на відновлення. Тепер цю суму збільшать вдвічі.

Також Ян Ліпавський повідомив, що Євросоюз підтримуватиме цю програму Чехії, та надасть країні близько 2 мільярдів крон фінансування.

Програма "Україна 2026-2030" почне діяти з наступного року. Фінансування передаватимуть Україні через Національний банк розвитку на гуманітарні та інфраструктурні проєкти відновлення.