Рада встановила штрафи для посадовців, які не прибувають на виклик парламенту

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11387, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за неприбуття на виклик суду, а також за неявку чиновника на виклик парламенту.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за документ проголосувало 229 парламентарів.

"В ньому прийняті мої правки, які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин", — зазначив він.

Закон вносить поправки до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Законом передбачається підвищення штрафів для підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду зможе сягати до 12 тисяч грн.

Документ також зобов'язує суд порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності, тобто, перед КДКП та КДКА.

Закон також передбачає посилення відповідальності чиновника за неявку на вимогу парламентарів на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та на пленарне засідання.

Згідно з документом, неявка на виклик парламенту, комітетів та ТСК тягнутиме за собою накладення штрафу від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення протягом року передбачається штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.