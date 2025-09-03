Ситуація в енергосистемі після обстрілів стабільна — Міненерго

Ситуація в енергосистемі України наразі стабільна, повідомили в Міненерго на тлі масованої атаки з боку військ РФ.

Відповідну інформацію пресслужба відомства оприлюднила у соцмережах.

У Міненерго зазначили, що планових відключень немає, фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів.

"Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Станом на 3 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", — йдеться у повідомленні.

Також тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону

Відомо, що вночі війська РФ атакували об'єкти інфраструктури на Івано-Франківщині та Чернігівщині.