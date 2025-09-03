На фронті протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 780 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали 81 авіаційного удару, скинули 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 084 570 військових. Минулої доби втрати росіян становили 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак. Минулої доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, загалом скинули 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак військ РФ. ЗСУ відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Росіяни намагалися просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку війська РФ здійснили сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби росіяни не наступали.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили три атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.