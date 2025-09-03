Перейти до основного змісту
На фронті за добу відбулося 166 боєзіткнень, армія РФ втратила 780 солдатів — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуЗСУВІЙНА

Надія Собенко
Війна, ЗСУ
Українські військові на позиції. Генштаб ЗСУ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 780 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали 81 авіаційного удару, скинули 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 084 570 військових. Минулої доби втрати росіян становили 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак. Минулої доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, загалом скинули 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак військ РФ. ЗСУ відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Росіяни намагалися просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку війська РФ здійснили сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби росіяни не наступали.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили три атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

