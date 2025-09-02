Перейти до основного змісту
Трамп заявив, що Космічне командування США буде переміщено до Алабами
Дональд ТрампСШААРМІЯПОДІЇСВІТ

Ольга Кацімон
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі, Вашингтон, округ Колумбія, 26 серпня 2025 року. Getty Images/Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп оголосив, що штаб-квартира Космічного командування США буде розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама.

Про це пише АР.

У такий спосіб він скасував рішення адміністрації Джо Байдена залишити командування у тимчасовій штаб-квартирі в Колорадо-Спрінгс.

Рішення Трампа завершує чотирирічну боротьбу між Колорадо й Алабамою за право прийняти стратегічно важливу структуру.

"Штаб-квартира Космічного командування США переїде у прекрасне місце під назвою Гантсвілл, яке відтепер назавжди буде відоме як Місто ракет", — заявив президент США у присутності делегації республіканців від Алабами.

За словами Трампа, Алабама виграла цю боротьбу, бо "боролася за це більше, ніж будь-хто інший". Республіканські сенатори від штату подякували президентові за "повернення Космічного командування до його законного дому".

Мер Гантсвілла Томмі Баттл повідомив, що близько 1 400 робочих місць командування буде переведено до Арсеналу Редстоун упродовж наступних п’яти років.

"Це рішення не про те, що найкраще для Гантсвілла — це про фокус на місії", — підкреслив він.

У 2021 році ВПС США визначили Гантсвілл як пріоритетне місце для розміщення командування. Проте у 2023-му адміністрація Байдена оголосила, що штаб залишиться у Колорадо-Спрінгс, мотивуючи це збереженням бойової готовності. Це викликало різку реакцію місцевої влади й бізнесу.

Трамп же заявив, що його початкові плани розташувати штаб у Гантсвіллі були "неправомірно заблоковані адміністрацією Байдена". Він також знову розкритикував систему поштового голосування в Колорадо, назвавши її "корумпованою".

Космічне командування США відповідає за проведення операцій у космосі, зокрема супутникову навігацію, зв’язок військ та попередження про ракетні пуски. Гантсвілл, відомий як "Місто ракет", уже є домом для NASA та командувань Армії США, що робить його ключовим центром американських космічних програм.

