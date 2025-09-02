МЗС України: Путін не може "здавати в оренду" захоплену Запорізьку АЕС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви лідера Кремля Путіна щодо Запорізької атомної електростанції, наголосивши, що крадіжка не дає права власності.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
У відомстві нагадали, що Запорізька АЕС вже понад три роки перебуває під незаконною окупацією російських військових. Це порушення міжнародного права створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки України, Європи та світу.
Як пишуть в МЗС, окупанти перетворили станцію на військову базу, пошкодили її інфраструктуру, обмежили роботу та застосовували тиск, погрози і навіть брали у полон українських працівників.
МЗС також поклало відповідальність на російську державну корпорацію "Росатом", представники якої постійно перебувають на території станції, втручаються у технічні процеси та чинять тиск на персонал. Крім того, Росія обмежує можливості місії МАГАТЕ отримувати достовірну інформацію про стан АЕС.
У заяві підкреслюється, що єдиним шляхом відновлення ядерної безпеки є повне і невідкладне виведення російських військових та іншого персоналу із АЕС, її міжнародний моніторинг та повернення під контроль України.
У Міненерго зазначили, що через російську окупацію ЗАЕС станція перебуває в умовах позапроєктної загрози — тобто режиму, який не був передбачений ні конструктивно, ні процедурно.
Раніше цього дня Путін заявив, що за "сприятливих обставин" він допускає співробітництво зі США та Україною і З АЕС. При цьому очільник Кремля не уточнив, який саме вигляд має мати така співпраця.
Що відомо про окупацію Запорізької АЕС та присутність там МАГАТЕ
Запорізьку АЕС російські окупаційні війська захопили 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. 12 березня 2022 року повідомлялося, що об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". Станцію і далі обслуговує український персонал під контролем Росії, яких змушували отримати російське громадянство та підписати контракт з "Росатомом".
21 липня 2022 року війська РФ перебазували щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки, зброю та вибухівку до машинної зали енергоблока у №1 на АЕС, що суперечить міжнародним законам щодо безпеки атомних електростанцій.
1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.
7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Тоді відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників міжнародної організації.
9 червня 2023 року, через зниження рівня води, яке спричинило підрив Каховської ГЕС росіянами, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження "Енергоатому" вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС. Експлуатація інших енергоблоків №1-4 та 6 також обмежена станом у "холодний зупин". 2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11 ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС. У грудні 2023 року відбулася вже 15 ротація МАГАТЕ.
Окупанти заподіяли тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) збитків на суму попередньо 30 мільярд гривень. Недоотримана вигода "Енергоатома" становить понад 167 мільярдів гривень.