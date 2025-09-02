МЗС України: Путін не може "здавати в оренду" захоплену Запорізьку АЕС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви лідера Кремля Путіна щодо Запорізької атомної електростанції, наголосивши, що крадіжка не дає права власності.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві нагадали, що Запорізька АЕС вже понад три роки перебуває під незаконною окупацією російських військових. Це порушення міжнародного права створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки України, Європи та світу.

Як пишуть в МЗС, окупанти перетворили станцію на військову базу, пошкодили її інфраструктуру, обмежили роботу та застосовували тиск, погрози і навіть брали у полон українських працівників.

МЗС також поклало відповідальність на російську державну корпорацію "Росатом", представники якої постійно перебувають на території станції, втручаються у технічні процеси та чинять тиск на персонал. Крім того, Росія обмежує можливості місії МАГАТЕ отримувати достовірну інформацію про стан АЕС.

У заяві підкреслюється, що єдиним шляхом відновлення ядерної безпеки є повне і невідкладне виведення російських військових та іншого персоналу із АЕС, її міжнародний моніторинг та повернення під контроль України.

У Міненерго зазначили, що через російську окупацію ЗАЕС станція перебуває в умовах позапроєктної загрози — тобто режиму, який не був передбачений ні конструктивно, ні процедурно.

Раніше цього дня Путін заявив, що за "сприятливих обставин" він допускає співробітництво зі США та Україною і З АЕС. При цьому очільник Кремля не уточнив, який саме вигляд має мати така співпраця.