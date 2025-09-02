Підозрюваний у вбивстві ексспікера Верховної ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков перед засіданням суду щодо обрання запобіжного заходу заявив, що хоче, аби його обміняли на українських військовополонених. Чоловік хоче знайти тіло свого сина, який міг зникнути безвісти в Бахмуті.

Про це Михайло Сцельніков повідомив журналістам 2 вересня.

Ймовірно, йдеться про військового 93-ї бригади "Холодний Яр" Михайла-Віктора Сцельнікова, позивний "Лемберґ".

Пресофіцерка 93-ї бригади Ірина Рибакова підтвердила Суспільному, що Михайло-Віктор Сцельніков служив у 93-й бригаді та загинув у травні 2023 року в Бахмуті. Його вважають зниклим безвісти, адже його тіло не репатріювали із зони бойових дій. Станом на вересень 2025 року Бахмут тимчасово окупований Росією.

Михайло Сцельніков не назвав імʼя сина, тіло якого він хоче знайти. У 93-й бригаді теж не знають, чи підозрюваний у вбивстві Парубія є батьком їхнього полеглого військового Михайла-Віктора "Лемберґа" Сцельнікова.

Мати Михайла-Віктора Сцельнікова Олена Чернінька написала про нього книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

2 вересня у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Рішення суду — арешт без права внесення застави.

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія та змінила раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію — "умисне вбивство", змінили на "посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю".