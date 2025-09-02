Литва долучиться до ініціативи Фінляндії з розбудови мережі укриттів в Україні

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва має наміри долучитись до ініціативи Фінляндії щодо розвитку мережі укриттів в Україні.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із фінським президентом Александером Стуббом у Гельсінкі, передає литовський мовник LRT.

"Литва вітає та повністю підтримує ініціативу Фінляндії очолити коаліцію зі створення укриттів для України. Ми готові до неї долучитися", — сказав Науседа.

Литовський лідер також закликав Фінляндію доєднатися до ініціативи Вільнюса щодо будівництва нових шкіл в Україні.

Наприкінці травня 2025 року Україна та Фінляндія започаткували міжнародну коаліцію укриттів цивільного захисту, підписавши відповідну заяву. Київ розраховує залучити від її діяльності 14 мільярдів євро на розбудову бомбосховищ.

Станом на 30 січня в Україні налічувалось понад 62 тисячі захисних споруд, які на той момент були готові на 85%. Така кількість дозволяє укрити близько 50% українців.