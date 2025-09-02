Повітряні сили: станом на 16:00 ППО знешкодила 48 дронів

Після повітряної атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Більшість – у напрямку Києва.
Про це підвечір вівторка, 2 вересня, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
- Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА.
"Однак ворожа атака триває, станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників", — йдеться у повідомленні.
Читати ще