Повітряні сили: станом на 16:00 ППО знешкодила 48 дронів

Олена Богданьок
Воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади під час виконання навчальних стрільб. Повітряне командування "Південь"

Після повітряної атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Більшість – у напрямку Києва.

Про це підвечір вівторка, 2 вересня, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

  • Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА.
"Однак ворожа атака триває, станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників", — йдеться у повідомленні.

