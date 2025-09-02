Перейти до основного змісту
Вибори в Норвегії: хто може очолити найвищу політичну посаду в країні
Вибори в Норвегії: хто може очолити найвищу політичну посаду в країні

Юрій Свиридюк
Йонас Гар Стере
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на саміт НАТО в Гаазі, Нідерланди, 25 червня 2025 року. AP/Matthias Schrader

На парламентських виборах у Норвегії 7–8 вересня до парламенту, ймовірно, пройдуть щонайменше дев’ять партій. Водночас лише троє їхніх лідерів претендують на посаду прем’єр-міністра.

Агенція Reuters наводить такі імена:

Лідер Лейбористської партії Йонас Гар Стере

Чинний прем’єр-міністр Норвегії, 65-річний лідер Лейбористської партії, очолює уряд меншості з 2021 року. Опитування свідчать, що його політична сила має невелику перевагу в боротьбі за збереження влади.

У 2021-му лейбористи разом із двома меншими лівоцентристськими партіями усунули від влади консервативну коаліцію. Однак на посаді прем’єр стикався з викликами високої інфляції та відсоткових ставок, що загострило проблему зростання вартості життя.

На початку 2025 року він подолав внутрішньопартійне повстання, провівши перестановки в уряді. Він призначив міністром фінансів свого друга — Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО та експрем’єр-міністра.

Reuters пише, цей крок посилив позиції лейбористів, але опитування прогнозують, що після виборів уряду, ймовірно, доведеться спиратися вже на чотири менші ліві партії замість нинішніх двох, що ускладнить управління.

Лідерка "Партії прогрес" Сільві Лістхауг виступає перед медіа в Осло, Норвегія, 18 грудня 2019 року. REUTERS/Nerijus Adomaitis

Лідерка "Партії прогресу" Сильві Лістхауґ

47-річна колишня консультантка зі зв'язків з громадськістю, яка нині очолює Партію прогресу. Це правопопулістська група, яка виступає за значне зниження податків, різке скорочення імміграції та суворіше покарання для злочинців.

Між 2013 і 2020 роками вона займала п’ять різних міністерських посад у коаліційному уряді з консерваторами, зокрема відповідала за сільське господарство, юстицію та енергетику.

У 2018 році Лістгауг розкритикували за допис у Facebook щодо злочинності та імміграції, де вона звинуватила тодішню опозиційну Лейбористську партію в тому, що та ставить права терористів вище за нацбезпеку. Це змусило її піти у відставку з уряду.

Після 14-місячної перерви вона повернулася до Кабміну у 2019 році, а в 2021-му була обрана лідером Партії прогресу.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг під час муніципальних виборів 2023 року в Осло, Норвегія, 11 вересня 2023 року. REUTERS/NTB/Heiko Junge

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг

64-річна Солберг була прем'єр-міністеркою з 2013 по 2021 рік і вже понад 20 років очолює Консервативну партію. ​​Вона веде тяжку боротьбу за повернення до влади, сподіваючись очолити блок із чотирьох правоцентристських партій, включаючи "Прогрес".

Хоча консерватори відстають від партії "Прогрес" в опитуваннях, Солберг стверджує, що завдяки своєму іміджу її партія краще підходить для залучення центристських виборців, необхідних для витіснення лівого блоку лейбористів.

Вона веде кампанію з акцентом на зниження податків, покращення системи освіти та реформування державного сектору, намагаючись подолати негатив, що виник після викриттів медіа у 2023 році про активну біржову торгівлю її чоловіка під час її перебування на посаді.

Солберг заявила, що тоді не знала про ці операції, і якби була поінформована, то взяла б самовідвід від низки урядових рішень. Поліція, розглянувши справу, не виявила у торгівлі її чоловіка ознак незаконності.

