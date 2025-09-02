Зеленський підписав закон про експортне мито на сою та ріпак

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 13157. У ньому є положення про запровадження мита на експорт сої та ріпаку у розмірі 10%.

Про це йдеться на сторінці картки законопроєкту 13157.

Мито запровадили до 2030 року. З 1 січня 2030 року мито поступово знижуватимуть до 5%.

Також після запровадження закону уряд має створити Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників. Його наповнюватимуть виплатами з мита на експорт сої та ріпаку.

Мито платитимуть лише трейдери сої та ріпаку. Якщо виробники чи аграрні кооперативи самостійно експортують сою та ріпак за кордон, то мито вони не платитимуть.

Верховна рада голосувала за законопроєкт 16 липня. Тоді нардепи Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев влаштували штовханину в парламенті. Гончаренко виступав проти прийняття мита на експорт сої. Про це повідомляв нардеп Ярослав Железняк.