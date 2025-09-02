На фронті протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 800 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 083 790 військових. Минулої доби втрати росіян становили 800 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили 11 атак росіян. Минулої доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські війська успішно зупинили 11 атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку війська РФ здійснили вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз російські підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.