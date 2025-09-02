Сили ППО вночі знешкодили 120 російських дронів

У ніч на 2 вересня (із 19:00 1 вересня) війська РФ атакували Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 120 російських дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.