Вучич вирушив до Китаю на зустріч з Путіним

Президент Сербії Александар Вучич на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна вирушив з офіційним візитом до Китаю, де зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Danas.

Візит Вучича триватиме з 2 по 4 вересня відвідає Китай для участі у святкуванні 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Крім того, що Александар Вучич 3 вересня візьме участь у великому військовому параді, так ще додатково він матиме низку офіційних зустрічей.

Під час свого візиту до Пекіна Вучич зустрінеться з Сі Цзіньпіном, Путіним, а також з іншими високопосадовцями Китаю та представниками великих компаній. Очікується, що головними темами переговорів стануть розвиток економічних відносин, інвестиційні проєкти та поглиблення стратегічного партнерства.

Попередній візит президента Сербії до Китаю відбувся жовтні 2023 року. Тоді коли було підписано 18 угод, включаючи Угоду про вільну торгівлю між Сербією та Китаєм.

У травні 2024 року Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Сербії. Тоді президенти двох країн підписали Спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства та побудову спільноти Сербії й Китаю зі спільним майбутнім. Сторони також обмінялися 28 документами про співпрацю в різних сферах.