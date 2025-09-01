У Німеччині 16-річну українку з Маріуполя штовхнули під потяг: дівчина загинула

У німецькому місті Фрідланд, що у федеральній землі Нижня Саксонія, 16-річна українка з Маріуполя загинула під вантажним потягом. За даними поліції, на колію її штовхнув громадянин Іраку.

Про це повідомляють німецькі видання Welt та Stern із посиланням на місцевих правоохоронців.

За даними слідства, 31-річний громадянин Іраку штовхнув українку, яка стояла на платформі залізничного вокзалу у Фрідланді, під вантажний поїзд, що проїжджав повз на великій швидкості.

Незадовго до загибелі українки на вокзал викликали поліцію, оскільки цей чоловік поводився агресивно. Коли прибув патруль він підійшов до правоохоронців та привів їх до тіла дівчини, заявивши, що випадково знайшов його на платформі. Проте іракця затримали. У його крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок. Однак ДНК-тести виявили сліди від руки чоловіка на плечі вбитої українки. На підставі цього було зроблено припущення, що чоловік застосував до дівчини силу. Згодом було видано ордер на арешт за підозрою у "неумисному вбивстві".

У відділку поліції підозрюваний почав поводитись агресивно, тому його перевели до психіатричної лікарні. Раніше він був під наглядом лікарів з діагнозом "параноїдальна шизофренія".

За даними прокуратури, жодного попереднього зв'язку між підозрюваним та дівчиною не встановлено.

Також відомо, що 16-річна загибла українка виїхала з Маріуполя разом з родиною через вторгнення РФ. Після закінчення середньої школи вона почала вчитися на стоматолога. У момент нападу спілкувалась телефоном зі своїм дідусем, аж раптом той почув крик і на цьому зв'язок обірвався.

Підозрюваний 31-річний громадянин Іраку неодноразово просив про притулок в Німеччині, втім отримав відмову та мав бути депортований до Литви.

Втім Геттінгенський адміністративний суд відхилив позов проти депортації у лютому 2025 року. 17 липня окружний суд Ганновера відхилив клопотання про взяття під варту з метою депортації, оскільки "не було значного ризику втечі". Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фрідланда.

Суспільне звернулось по коментар до Міністерства закордонних справ України.