Суд в Києві переніс засідання у справі про замах на Буданова на 15 вересня

Голосіївський суд Києва переніс засідання у справі про замах на голову Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирила Буданова на 15 вересня через нового адвоката у підозрюваного Олександра Деркача.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

Олександр Деркач підписав нову адвокатку 1 серпня 2025 року. Адвокатка подала клопотання до суду під час засідання 1 вересня щодо відкладення розгляду для ознайомлення з матеріалами справи. Суд переніс засідання у справі на 15 вересня.

Адвокат другого підозрюваного Андрія Гука просив суд щодо повернення речей свого підзахисного його дружині Еммі Гук. А саме телефон та ноутбук. Адвокат також клопотав про надання інформації щодо змін паролів до пристроїв під час слідчих дій.

Сам Андрій Гук зазначив, що у нього провели обшук та вилучили його телефон та ноутбук через пів року після затримання.

Також адвокат Андрія Гука клопотав про повернення арештованих автомобілів "Лексус" та "Мерседес" дружині свого підзахисного Еммі.

Прокурор просив відмовити в обох клопотаннях захисників Андрія Гука.

Суд відмовив адвокатам Андрія Гука в обох клопотаннях.

Експрацівників державної охорони України Андрія Гука та Олександра Деркача звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року.

За версією слідства, Андрій Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на голову головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

За версією слідства, Олександр Деркач передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби.

Олександр Деркач та Андрій Гук своєї вини не визнають. 13 серпня суд продовжив обом підозрюваним тримання під вартою.