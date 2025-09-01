До Києва прибули лідери двох німецьких коаліційних фракцій

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини прибули до Києва.

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa.

Зазначається, що це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ.