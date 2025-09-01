Перейти до основного змісту
Сили ППО вночі знешкодили 76 російських дронів
Надія Собенко
Сили ППО
Пікап з кулеметом стоїть на сільськогосподарському полі під час нічного бойового чергування української мобільної групи ППО в невідомому місці в Україні, 15 серпня 2025 року. Getty Images/Maksym Kishka/Global Images Ukraine

У ніч на 1 вересня (із 20:30 31 серпня) війська РФ атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 76 російських дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

